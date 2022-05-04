【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變

▲ 眼鏡店反映消費券帶動生意，晚市重開堂食亦有幫助。惟留意到市民消費信心有變，亦有通脹及營運成本增加壓力。(資料圖片)

消費券於4月派發，眼鏡店反映消費券帶動生意，晚市重開堂食亦有一定幫助。惟留意到市民消費信心上升，生意有轉機，但同時面對通脹及營運成本增加。

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旺角區眼鏡店Genic inc.店長Eddie表示，消費券派發首周後生意有回升，接近去年12月水平，以2千多元價位產品最暢銷。而重開晚間堂食令商場閒逛人流增加，晚市時段對生意有2成幫助，有助分散之前集中在周六的人流；但坦言，近日消費券效應已開始減退。對比去年派發消費券，他留意到今次客人平均消費單價跌2至3成，相信是受經濟環境影響。他對年內生意預期比較保守，仍擔心疫情變化。

Eddie稱2月以來第5波疫情甚打擊生意，相比去年底大跌近5成，禁堂食影響最大，平日6時後的閒逛人流完全消失，僅餘下來前來取眼鏡或維修調校的客人，人流集中到周六中午至下午，改變了不少客人的消費習慣。但因為眼鏡店較注重售後服務，故未有縮短營業時間。

有消費券客人較豪爽

逾50年老字號的旺角達明眼鏡店長劉太稱，年初至早前受疫情嚴重影響，生意比去年下跌約4成，消費券派發後有助刺激消費，當向客人推銷較高價的產品時，客人也較之前願意接受。但她指效應集中在首兩周左右，近期已有一定回落。重開堂食後人流有改善，但對生意未有太大影響。劉亦留意到現在客人消費習慣改變，季節性銷售變化如農曆年等節日，已不及從前明顯，客人傾向按需要前來。

日系快速時尚眼鏡店Zoff香港區總經理Carthen Lam表示，1月份疫情尚未轉差及有農曆年效應，故影響輕微。進入2至3月疫情轉為嚴重，店舖位處的商場人流大跌逾半，沒有晚市堂食令客人分散到中午及下午。至4月初開始派發消費券及疫情緩和，便釋放了積壓的需求，首兩周人流回升刺激銷售，到4月底重開晚市亦有少許幫助。Carthen認為市民仍對疫情抱戒心，對年內經營傾向保守樂觀，預期消費券可帶來漣漪效應，惠及整體零售業表現。惟面對大環境因素，如通脹及營運成本上升等，挑戰仍然不能忽視。

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記者：王浩賢