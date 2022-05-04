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【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲　限聚令再放寬有炒作？（附time code）

股市 10:41 2022/05/04

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央視報道指杭州市國安局依法對「馬某」採取刑事強制措施，引發外界猜測阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲涉危害國家安全被捕，一度令阿里巴巴股價急挫逾9%。其後央視修正報道，《環球時報》亦報道指，涉案人為「馬某某」，令猜疑指向騰訊 （00700） 董事會主席馬化騰，「馬某某」疑雲怎解讀？本港限聚令周四將再放寬，本地消費股、餐飲股有炒作？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
00：10 - 港股今日焦點速覽　
00：48 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：41 - 亞太股市早段市況速報
02：04 - 議息結果周四揭盅　美股走勢波動難料
03：38 - 美股市場已消化加息　留意鮑威爾發言
04：15 - 俄羅斯報復式經濟制裁　天然氣股、油價抽升
04：46 - 美股加息後料彈高再回落　暫未見底
05：40 - 通脹環境炒咩股自保？金價難捉、油價較硬淨可揀西方石油（OXY.US）
06：58 - 買奢侈品保值抗通脹可取？
08：04 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：37 - 解讀「馬某某」事件　對阿里巴巴 （09988） 料影響不大
10：50 - 要習慣中概股「彈出彈入」波動大
11：40 - 科技股宜小注博　阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 勿高追接火棒
13：04 - 科技股難用破位追入方式買　宜趁跌買、長期作戰
14：03 - 科技股監管僅鬆綁非完結　阿里巴巴 （09988） 可睇位造淡
15：50 - 本港社交距離措施再放寬　 譚仔 （02217） 、敘福樓 （01978） 炒味濃但不代表受惠
18：15 - 放寬晚市料敘福樓 （01978） 更受惠　8厘息炒得安心、短炒要控制注碼風險
19：12 - 國泰航空 （00293） 走勢靚　可小注買入博上9元
21：34 - 港股開市前市況速報
21：55 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
27：25 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 15蚊重貨，救命！
28：42 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 13.6元有貨打唔打好？
30：44 - 觀眾問股：華潤萬象生活 （01209） 38元追入有冇機會？
31：46 - 觀眾問股：兗礦能源 （01171） 點睇？ 24元買入問短線
32：45 - 觀眾問股：和記電訊 （00215） 除淨前買好唔好？點操作？
35：01 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 一直想買但唔敢買　升咁多先追可以嗎？九倉置業 （01997） 點睇？
36：40 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 想溝貨應該睇幾多？
37：36 - 觀眾問股：中海油 （00883） 11.58有貨應該走嗎？
39：58 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 11元揸咗好耐　現時沽走會好傷　如何換馬補損失？
42：55 - 觀眾問股：科指ETF南方恒生科技 （03033） 短線操作？
45：10 - 觀眾問股：小米 （01810） 有冇機會復活？  係時機可造淡？
46：10 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 有冇通關概念？炒唔炒得起？上望、止蝕？
47：05 - 觀眾問股：Amazon（AMZN.US）長線會否重上3000美元關口？
48：10 - 觀眾問股：Twitter（TWTR.US）點睇？
48：52 - Tesla（TSLA.US）點睇？
50：52 - 觀眾問股：友邦 （01299） 現價買上望80元有可能？
51：35 - 消息股：比亞迪 （01211） 、澳博 （00880） 、美團 （03690） 、百勝中國 （09987）
52：45 - 港股開市初段市況速報
53：03 - 財經日誌提提你

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**重溫《ET開市直擊》傳中央停科技股監管    港股五窮月有救？**

欄名 : ET開市直擊

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