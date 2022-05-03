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【人才流失】余偉文本周末將前往歐洲　向國際金融機構講解本港機遇

宏觀解讀 19:30 2022/05/03

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金管局總裁余偉文表示，本周末將前往歐洲，向國際金融機構講解本港機遇。

金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議時表示，疫情與本港檢疫安排對大型金融機構是一個頗大挑戰，尤其是不少國際金融機構將本港作為亞洲總部，而這些機構的高層人員需要較彈性流動以視察亞洲業務。

余偉文認為，本港要讓以此為地區總部的公司之人員能夠履行其工作，「我們一直有與各（金融機構）區域行政總裁有聯繫，暫未見很多公司已遷離。」

他續指，這些金融界高層均因檢疫安排而於工作時遇上困難，但金管局向政府反映金融業界關注後，政策近期已見調整，包括將合資格抵港人士檢疫期縮短至7天，以及調整來港航班熔斷機制，而有關調整對業界有幫助。

至於業界方面，本身亦透過延長出差期，應對有關檢疫要求。金管局會保持與業界的緊密溝通，將後者關注向政府傳達。

「很多決定都不是在區域（辨公室）做，而是在總部進行。」余偉文表示。他透露，本周末會與副總裁李達志前往歐洲參與國際會議，利用有關機會在海外對包括國際金融機構環球總裁在內的業界講解本港的情況與機遇，以及推廣在港營運的好處。

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