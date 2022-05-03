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【中小企】金管局公布今年首季「中小企貸款狀況調查」　25%中小企認為難獲批銀行貸款

理財智慧 20:21 2022/05/03

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金管局今日（3日）公布今年第一季「中小企貸款狀況調查」結果，關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見／知道」的受訪者，75%認為銀行在2022年第一季貸款批核的取態，與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，前一季的結果為87%。25%認為銀行的有關取態「較困難」，前一季的結果為13%。貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素，譬如媒體、新聞報道、生意經營狀況及親友的意見等所影響。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

在已獲批貸款的受訪者中，92%表示，銀行在2022年第一季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為95%。8%受訪者表示銀行在今年第一季，對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為5%。在本調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態，並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數   全港住户平均月入2.75萬    較前年增加500元【見下頁

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調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。6%受訪者表示曾於2022年第一季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔87%，前一季的結果為92%。表示申請不成功的受訪者佔13%，前一季的結果為8%。

但要留意的是，由於季內有已獲批貸款的中小企，及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的24%及6%，調查結果容易出現較大波動。

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撰文 : 陳楚琨

經濟數據及調查 經濟 借貸 媒體 香港 香港金融管理局

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