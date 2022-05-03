【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%

美股今年大幅波動，據《彭博》報道，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson警告，美國股市的下跌空間還很⼤。估計標準普爾500指數將由目前水平再下跌8%⾄16%。

Michael Wilson在給客⼾的⼀份研究報告中稱，「我們認為標普500指數短期內最低會下探⾄3800點，甚⾄可能更低到3460點，」。大摩的悲觀預測意味著，在成本上升和經濟衰退⾵險增加的背景下，標準普爾500指數將由目前水平再下跌8%⾄16%。

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美股在剛剛過去的4⽉是兩年多來表現最差的⽉份，市場對經濟放緩的擔憂、居⾼不下的通脹及聯儲局⽇益激進的貨幣緊縮政策⾔論，皆打壓了市場⾵險偏好。

Michael Wilson又指，標普500指數實際殖利率已經是1950年代以來負值最深。

在彭博新聞調查的所有股票策略師中，Michael Wilson對標普500指數的年底⽬標最低。雖然他不排除在⻑期拋售後會出現短暫喘息，但仍建議投資者借助反彈賣出。並強調「熊市距離結束還很遙遠。」

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責任編輯：黃苑筠