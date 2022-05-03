【長和系】長實旗下和黃地產證實競投 廣州白雲區地皮

近年因多次出售內地項目，被外界一度引起撤資疑問的長實集團(01113) 突於內地出手。內媒報道長實旗下和黃地產，在日前拍賣的廣州白雲區空港大道中東側地皮的競投名單中榜上有名。同樣有份競投地皮的企業，亦包括中鐵建(01186)和綠城中國(03900)等。和黃地產已確認競投該地皮，一旦成功，將是長實近10年首次買入內地土地。長實周二(3日)報53.55元，上升0.2%。

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前年，長實曾以10.1億美元，出售成都南城都匯項目物業予禹州集團(01628)。去年長實聯同上海國盛集團，以31億人幣向希慎(00014)出售上海世紀盛薈廣場。對於長實一直被指從內地撤資，主席李澤鉅曾直言該撤資說法「老土」，又指長實作為地產商，地產是核心業務，賣樓是日常業務，不應叫撤資，反問「如果一間公司做製衣，有冇可能只製唔賣？」。

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