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澳洲女似英國王妃凱特爆紅 參加Netflix《王冠》選角

環球社會熱點 08:35 2022/05/04

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Netflix原創劇《王冠》（The Crown）改編英國王室歷史事件，第6季將加入威廉王子及夫人凱特等角色，劇組據報正在選角。澳洲一名女子因與凱特外貌相似而在社交媒體上爆紅，她宣布將會申請參加《王冠》選角，希望能還原凱特一角。

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英媒報道，來自澳洲昆士蘭的女子Brittany Dixon在社交平台TikTok開設帳戶，宣傳她的藝術作品。但不少網民很快留意到Brittany長相神似英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）。

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Netflix製片人正籌備《王冠》第6季，並尋找女演員演繹18歲時的凱特。網民留意到這則消息後，紛紛留言鼓勵Brittany參加選角。

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Brittany其後在TikTok上載短片，宣布她已經申請參加選角。她透露Netflix要求她遞交基本資料、自拍相及一段30秒長的影片介紹自己喜歡的事。

Netflix透露有意就凱特一角物色新演員後，多名知名女演員都成為熱門人選，包括早前憑著另一部Netflix劇《Emily In Paris》（港繹：艾蜜莉在巴黎）紅遍全球的女星Lily Collins。

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責任編輯：鄭錦玲

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