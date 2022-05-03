【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程

▲ Google日前宣布為旅遊服務網站「Google Flights」推出更新版，讓用戶可以透過網站，規劃未來最長半年內的旅遊計畫。（官網截圖）

隨疫情開始緩和，加上各國放寛出入境限制，各地的旅客流量日漸增加。因此，Google日前宣布為旅遊服務網站「Google Flights」推出更新版，讓用戶可以透過網站，規劃未來最長半年內的旅遊計畫。

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據Google官網資料顯示，在Google Flights更新後，用戶可以追蹤未來3至6個月之間，位於兩地的飛機航班票價。當心儀目的地的航班票價有變動時，Google即會透過電子郵件方式通知使用者，免卻用戶需隨時緊盯票價浮動變化的煩惱。

另外，新版旅遊探索工具將協助用家尋找旅遊目的地的著名景點資訊，用戶選定景點後，網站即會自動顯示透過交通工具前往所需時間，以及機票即時最低價格的資訊。網站也會透過收集不同用戶的搜尋數據，以推薦用戶下次可以造訪地點。同時也會為用家尋找在目的地附近的酒店，在酒店資訊中，會清楚標示價格、等級和是否提供早餐或網路等資訊。

惟需留意的是，Google Flights所提供的內容主要透過收集用戶數據而產生，因此建議用戶可以自行多比較。

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責任編輯：文睿

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