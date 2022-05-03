▲ 【業績｜濠賭】澳博控股首季經調整LBITDA擴至4.74億 貴賓博彩毛收益按年跌29%

澳博控股 （00880） 發公告披露首季業務表現，期內總淨收益約25.38億元，按年增2.4%，當中博彩淨收益約23.5億元，按年跌2.6%。澳博控股首季虧損12.82億元，按年擴大98.3%；經調整除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）約4.74億元，按年擴大48.4%。

貴賓廳去年起陷入風暴，澳博首季貴賓博彩毛收益3.44億元，按年少29.1%；中場博彩毛收益約20.58億元，按年增0.3%，角子機博彩毛收益1.39億元，按年增19.5%。

澳博上葡京經調整物業LBITDA約2.71億

澳博控股位於路氹的上葡京去年7月30日開業，上葡京首季毛收益為2.71億元，經調整物業LBITDA為2.16億元。新葡京首季毛收益為5.92億元，按年增4.7%，經調整物業LBITDA為1.28億港元，按年多蝕10.5%。

澳博控股3月底現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為17.5億元，債項則為228.11億元。

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