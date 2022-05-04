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俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失

環球社會熱點 09:05 2022/05/04

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俄烏戰爭爆發後，俄羅斯多次批評英國插手烏克蘭戰事，英國首相約翰遜直言普京侵略行動定必失敗。俄羅斯國家電視台主持人在節目上威脅，俄羅斯只需使用一枚自主研發導彈或水下無人機，足以導致英國從地圖上永遠消失。

美官稱俄擬舉行公投 吞併烏東2區 【下一頁】

俄羅斯國家電視台主持人基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）早前在清淡節目上，提及英國首相約翰遜（Boris Johnson）會打撃俄羅斯核武器。

基謝廖夫稱，俄羅斯只要發射用自主研發有「末日魚雷」之稱的水下無人機「波賽頓」（Poseidon），就可引發超過480米高的輻射海嘯淹沒英國。他聲稱，這款水下無人機有能力搭載高達1億噸核彈頭，是廣島核幅射能量的數千倍。

他更站在一張沒有英國的世界地圖前，威脅要將英國變成受核污染摧毀的荒地，使民眾無法在這片土地生活。

基謝廖夫威脅指，英國只是一個小島，俄羅斯只需一枚具搭載核武的RS-28薩爾馬特（Sarmat）導彈即可徹底摧毀英國，使英國永遠從地圖上消失。

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馬里烏波爾數百平民 仍滯留鋼鐵廠 【下一頁】

俄羅斯國內近期大肆宣揚，約翰遜早前在未諮詢北約的情況下，提出對俄羅斯進行核攻擊，引來俄方不滿，俄官媒甚至宣傳要對英國動用核武作為反撃。

惟英方4月底已鄭重否認有關消息，指約翰遜沒有說過上述說話。另外，英國與俄羅斯一樣，同樣是擁有核武的國家。

俄羅斯國家電視台較早亦播放一段影片，模擬普京（Vladimir Putin）向倫敦、巴黎及柏林發射核導彈，最後無人生還。

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責任編輯：郭麗明

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