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【母親節】沙田新城市推「JUST BUY WEEKS」感謝祭 一文看清4大優惠

理財智慧 18:31 2022/05/03

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新城市廣場推【JUST BUY WEEKS】感謝祭，與場內逾100間商戶聯手合作，連續一個月推出4大激賞優惠。適逢母親節，各位孝順子女更可趁此入手媽媽心頭好物，以答謝日夜勞碌奔波的母親。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

第一，商店精選產品低至10元、100元及低至3折購物優惠，折扣產品涵蓋運動服裝用品、美容及個人護理、時尚服裝、珠寶首飾、影音器材以至餐飲食肆。

第二，以1折入手美容產品或護理療程，顧客於5月1日起預先在The Point手機應用程式以500會員積分換領「1折美容產品預留證」，並於5月3至8日期間消費滿1,000元，即可於指定商店以1折換領，當中包括BEYORG深層水潤亮白美容療程 (90分鐘)、GLYCEL鑽白煥肌重生療程 (75分鐘) 或Estée Lauder升級再生基因修復精華 (75ml)。另外，喜愛甜點的顧客亦可於The Point手機應用程式以500會員積分換領「$1甜品預留證」，並於5月3日至8日期間單一消費滿500元便可以1元換領指定蛋糕甜點，當中有LIFETASTIC 的招牌草莓西瓜件裝蛋糕、LADY M NEW YORK的人氣玫瑰千層件裝蛋糕及Sensory ZERO感味甜品等。

第三，活動又設雙倍積分盡享40元 Point Dollar，顧客於新城市廣場3期零售商店消費滿1,000元，即可享獲雙倍積分，換領高達40元 Point Dollar。

第四，活動亦推最高消費王大賞，顧客於5月31日前累積消費並成為最高消費王即可贏取萬元禮券及3倍積分換領高達480元 Point Dollar，以禮券入手心頭好，又可用Point Dollar於店舖內當現金使用。

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同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

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責任編輯：羅浩濂

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