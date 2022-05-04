【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒

英國哈里王子及太太梅根移居美國前，曾代表英國王室訪問澳洲。有英國王室傳記作家爆料指梅根認為這次外訪毫無意義，更引述前王室工作人員指，梅根甚至討厭澳洲之旅的每一秒。

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哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）2018年10月時曾外訪澳洲，當時澳洲民眾紛紛湧至悉尼及墨爾本等地，希望一睹兩人風采。惟英國王室作家布朗（Tina Brown）在新書《The Palace Papers》中透露，梅根認為澳洲之旅根本毫無意義（pointless），甚至討厭行程中的每一秒。

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布朗引述一名曾參與梅根澳洲之行的王室前員工指，雖然行程有到訪動物園、悉尼歌劇院等多項活動，但梅根始終不為所動。該名前員工表示，當成千上萬的民眾出現在歌劇院時，梅根並未感到興奮，反而不明白行程目的。

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該工作人員指，梅根似乎不理解自己代表的王室角色，僅對她希望關注的議題表現出更大興趣。

英國《泰晤士報》（The Times）曾在2021年報道類似說法，指梅根在抵達悉尼看到一大群人前來迎接時，反指他們愚蠢（silly）。

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責任編輯：李俊儀