【iM人物專訪】通脹加息恐致經濟衰退？ 短期債可避險

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記者:黃苑筠

現在全球面對最嚴重的風險是通脹

在過去一兩年

無論是聯儲局或是其他央行都錯判了通脹形勢

他們以前覺得通脹會是暫時性

所以沒有採取任何行動

直至去年12月開始

聯儲局才轉向

覺得通脹比想像中嚴重和維持得更長

所以要盡快把利率正常化

所以在去年12月才第一次提到要加息

以及加息速度會更快

我們相信通脹仍是最大風險

會在今年大部分時間維持高企

聯儲局需要加快速度

跟進之前沒有做的事

但她們也沒有辦法可以短時間控制通脹

因為通脹主要來自能源和食品價格上漲

加上俄烏戰爭令兩者價格維持高企

所以我們在資金部署方面

我們在這個環境不會單是看有多少股票或債券

因為其實在通脹和高息的環境

股票和債券的資產都會下跌

但我們會在一些行業中找到一些公司

在這個通脹環境下受惠

例如一些上游、能源、商品的公司

或是一些在行業中擁有定價能力的公司

在通脹時它們可以將成本轉嫁到消費者身上

所以我們著重找這些行業

一些行業可能在股票上表現較好

一些行業可能在債券上機會較多

我們會從行業中進行分配

C6553-QA

0012-0155

問：投資者該如何部署？

答：

因為現在大前提是高通脹

高通脹的後果是很可能引致全球衰退

這件事不會這麼快發生

但我們相信

高通脹和加快加息步伐後

衰退是無可避免

在這個環境下

資產配置是比較複雜的事情

剛剛我所說的

不是單單有多少在股票或債券

是要有一個比較動態的資產配置

根據市場環境而轉變

要在行業或國家的分布上比較小心

我們相信債券方面

應該要買短期的債券為主

避免息口繼續上漲

以及盡量選擇公司債

現金流充裕的公司可以受惠

在通脹環境下加強其還債能力的公司

希望息差收窄可以抵銷息口上漲

股票方面

會選擇一些國家和行業

是上遊為主和近期盈利有保障

例如有些半導體公司

我們相信她們今年的盈利仍然有確保性

我們都會著重於這些地方

但由於環境實在變化得太大

波幅亦都會增強的時候

我們相信動態的資產配置比較重要

如果是建議投資者的話

可能在這個環境下

交給專業人士去管理資產有比較有效