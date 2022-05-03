【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊

▲ 香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）近日發出警告，指有外國黑客假扮蘋果（Apple）員工盜走市民逾百萬，呼籲市民要加倍小心「語音釣魚攻擊」。（法新社及官網資料圖片）

電子錢包日漸普及，其為人們生活帶來不少便利，但背後也伴隨不同的網絡安全隱憂。香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）近日發出警告，指有外國黑客假扮蘋果（Apple）員工盜走市民逾百萬，呼籲市民要加倍小心「語音釣魚攻擊」，更提出三項注意事項以警剔大眾，防止受騙。

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HKCERT發布消息指，最近外國一名加密錢包MetaMask用戶，收到由黑客假扮成蘋果員工的來電，向事主表示要幫他重設Apple ID的密碼，要求事主說出雙重身份驗證（2FA）的驗證碼，然後從事主的iCloud備份中拿了他的MetaMask的「Recovery Seed Phrase」來控制整個錢包。最後該事主被盜走價值約65萬美元（約510萬港幣）的加密貨幣。

HKCERT表示，這類名為「語音釣魚攻擊」的詐騙手法防不勝防，通常黑客都對受害人有一定的認識，然後先假扮某些機構人員來致電，但最終一定會用各種藉口騙受害人提供敏感資料。

三大注意事項 慎防誤墮黑客陷阱

切勿隨意提供任何身份驗證資料給不明人士，包括密碼、2FA驗證碼、一次性密碼 (OTP)、保安問題的答案等

檢查有哪些資料會備份至雲端，如不需要備份，可以於手機裡剔除備份選項

了解冷熱錢包的特性和保安風險，選擇合適的種類或將資產分配到不同種類的錢包儲存

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責任編輯：文睿

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