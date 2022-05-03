【科技企業】SpaceX技術再創突破？ 刷新自家火箭最快抵達太空站紀錄

原定於 4 月 19 日出發的 NASA 載人 4 號任務早前因故延期 8 天，最後於4 月 27 日搭乘 SpaceX 獵鷹 9 號火箭（B1067 型號）於甘迺迪太空中心 39A 發射台升空，準備前往太空站執行為期 6 個月的任務。

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一般而言，受軌道力學影響，火箭飛行時間並非固定，而是次自由號龍太空船總計飛行 15 小時 45 分便將太空人送達目的地，創下了自 2020 年 SpaceX 開始執行載人飛行以來最短的飛行時間。SpaceX 於2020年首次為 NASA 發射載人飛行 Demo-2 任務，當時花了約 19 小時才抵達太空站，比是次多了約四小時。

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不過，目前載人 4 號任務只是破了SpaceX自家最快抵達太空站的紀錄，有史以來最快載人飛行，目前仍由俄羅斯聯盟號宇宙太空船保持，當時俄羅斯僅以 3 小時 3 分鐘時間穩坐最快抵達太空站的金氏世界紀錄。

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記者：鄭日棱