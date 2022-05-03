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【新股IPO】花椒直播母公司花房第二度遞交上市申請

股樓投資 18:17 2022/05/03

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花房集團繼去年10月申請上市半年期失效後，再向港交所遞交上市申請，建銀國際及海通國際為聯席保薦人。花房集團專注在綫社交娛樂領域，在中國營運花椒、花吱、六間房等平台，並在2020年底收購HOLLA集團以擴展海外業務。去年花房收入按年增長25%至46億元人民幣，毛利率下降0.9個百分點至26.6%，並扭虧錄得經調整溢利4.1億元。根據艾瑞諮詢報告顯示，按用戶使用時間計，花房為中國第二大在綫娛樂直播平台，按收益計則排第三，市佔率約13.1%。

第2季部署：晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份【見下頁】

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截至去年底，花房有3.91億名用戶，1990年後出生的Z世代佔平均月活躍用戶（MAU）63.2%，當中主打品牌花椒用戶有2.15億戶，註冊主播約1030萬名。花椒平均MAU近3000萬名，平均月付費用戶則有93.5萬名。去年花房收入按年增長25%至46億元，毛利率下降了0.9個百分點至26.6%；期內成功扭虧，錄得經調整溢利4.1億元。

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記者：張以正

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