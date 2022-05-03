【新股IPO】花椒直播母公司花房第二度遞交上市申請

花房集團繼去年10月申請上市半年期失效後，再向港交所遞交上市申請，建銀國際及海通國際為聯席保薦人。花房集團專注在綫社交娛樂領域，在中國營運花椒、花吱、六間房等平台，並在2020年底收購HOLLA集團以擴展海外業務。去年花房收入按年增長25%至46億元人民幣，毛利率下降0.9個百分點至26.6%，並扭虧錄得經調整溢利4.1億元。根據艾瑞諮詢報告顯示，按用戶使用時間計，花房為中國第二大在綫娛樂直播平台，按收益計則排第三，市佔率約13.1%。

第2季部署：晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



截至去年底，花房有3.91億名用戶，1990年後出生的Z世代佔平均月活躍用戶（MAU）63.2%，當中主打品牌花椒用戶有2.15億戶，註冊主播約1030萬名。花椒平均MAU近3000萬名，平均月付費用戶則有93.5萬名。去年花房收入按年增長25%至46億元，毛利率下降了0.9個百分點至26.6%；期內成功扭虧，錄得經調整溢利4.1億元。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正