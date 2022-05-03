太古城靚裝兩房1010萬沽　實呎重上2萬水平｜有圖

有「樓市寒暑表」之稱的鰂魚涌太古城，新近錄得本月首單買賣，實用呎價重上20,000元以上。從代理提供的相片可見，單位有靚裝修，可即買即住。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

中原地產張光耀指，太古城南海閣高層D室，實用面積488平方呎，兩房間隔，向東南，景觀開揚，早前以1,010萬元易手，實用呎價約20,697元。張光耀透露，買家是用家，鍾情單位間隔實用。

資料顯示，原業主於2007年以420萬元買入單位，持貨15年，現帳面賺590萬元，物業期內升值140%。

【iM會客室】港股5月可翻身？或維持彈散局面

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機