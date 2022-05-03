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太古城靚裝兩房1010萬沽　實呎重上2萬水平｜有圖

股樓投資 18:06 2022/05/03

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有「樓市寒暑表」之稱的鰂魚涌太古城，新近錄得本月首單買賣，實用呎價重上20,000元以上。從代理提供的相片可見，單位有靚裝修，可即買即住。 

    點擊圖片放大
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中原地產張光耀指，太古城南海閣高層D室，實用面積488平方呎，兩房間隔，向東南，景觀開揚，早前以1,010萬元易手，實用呎價約20,697元。張光耀透露，買家是用家，鍾情單位間隔實用。 

資料顯示，原業主於2007年以420萬元買入單位，持貨15年，現帳面賺590萬元，物業期內升值140%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 鰂魚涌 中原地產 太古城

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