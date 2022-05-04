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【美團3690】美團收跌逾4%　紅杉資本沈南鵬上周再沽62億元、不足一個月累套122億元

股市 16:40 2022/05/04

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【美團3690】紅杉資本沈南鵬上周再沽62億元美團　不足一個月累套122億元

美團 （03690） 非執行董事、紅杉資本中國基金創始及執行合伙人沈南鵬在一個月內兩度減持股份。聯交所披露，沈南鵬旗下紅杉資本中國上周合共出售4295.72萬股，套現共62.27億元。沈南鵬的美團權益由3.98%降至3.19%。

美團開市跌1.8%後走低，最後全日收跌4.6%，報164.5元。

中國據報五一假期後召科企開座談會、憧憬放寬整頓　阿里巴巴騰訊美團均受邀，看【下一頁】

沈南鵬旗下紅杉資本中國上周三（4月27日）場外以均價每股144.78元，出售4245.72股，套現61.47億元。上周五（29日）場內平均價每股159.497元，出售50萬股，套現7974.85萬元。

值得留意是，沈南鵬旗下紅杉資本中國上一輪沽貨行動是在3月31日及4月6日，當時累沽3854.24萬股，套現60.31億元，沈南鵬的美團持股量由4.68%降至3.98%。

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港股 新經濟股 美團－W（03690）

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