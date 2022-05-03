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【消費優惠】The Club推「閃購抵買祭」多款產品低至3折 更有每日限定快閃激賞優惠

理財智慧 17:28 2022/05/03

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The Club推出「閃購抵買祭」，於即日至16日期間，The Club會員將可以以低至3折，選購多款廚房及家庭電器、美容儀器、生活雜貨等產品。逢星期一至五，每日中午12時，更有智能手錶、智能耳機及美酒等指定產品每日限定快閃優惠。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

首先，一系列家庭電器、美容儀器、生活雜貨將以低至3折起發售。精選產品包括Toshiba東芝迷你蒸氣熨斗、Airbot iClean Pro乾濕吸塵機OLED顯示等。小家電及美容儀器，例如Goat Story智能手沖咖啡壺、ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀等。此外，還有激抵生活雜貨，例如DON DON DONKI精選燒酎吟釀組合、原箱日清合味道杯麵周打蜆湯味等。

與此同時，活動期間，逢星期一至五，每日中午12時，The Club設有快閃搶購優惠，當中包括Apple Watch Series 6 （GPS+，2020）將減1,100元至2,899元、白蘭樹下淡墨無糖咖啡甜酒（500ml）僅售468元，還有Perrier-Jouet、SoundPEATS、De'Longhi等更多時尚產品，將以至抵價限量發售。

除此之外，The Club 會員更可享折上折優惠，凡於Club Shopping之「閃購抵買祭」活動專頁購買商品單一訂單淨額滿1,000元，並於結帳時輸入優惠碼「SAVEDEAL」，即可享額外5%折扣，以更優惠價格購物。

 

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責任編輯：羅浩濂

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