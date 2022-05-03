【線上醫療】中移動香港全新「醫聊通Dr. HK」服務 首500名用戶線上問診及藥物及快遞費用全免

新冠疫情帶動線上醫療需求，中國移動香港（CMHK）亦宣布首次推岀線上問診及醫療應用程式「醫聊通Dr. HK」，提供涵蓋線上及線下的全面醫療服務，包括查閲診所資料並預約門診，以及醫生遠程視像診症及配送藥物上門等。

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此程式由CMHK及本地電子醫療保健平台Heals共同開發，與多間診所組成智慧醫療網絡，目標為因應疫情而持續上升的本地醫療需求提岀革新的應對方案，長遠推動香港以至大灣區的智慧醫療發展。程式提供了4大貼心醫療功能，包括：

1. 查閲醫生及診所資訊 輕鬆預約門診服務

市民可透過程式查覽多間診所的服務資訊，準確尋找合適的醫生及就診地點，並於線上預約門診服務。用戶更可提前填妥相關登記表格，抵達診所後便能於更短時間內會見醫生，同時有助縮減診所病人的聚集、排隊和逗留時間，讓過程更加安心快捷。

2. 遠程視像診症 提供適切的治療

程式亦提供遠程視像診症服務，由診所醫生於線上進行診症及配藥，為在家病人提供適切的治療，適合老人家及小童、行動不便、或未能抽岀時間到診所求醫的人士。

3. 延長服務時間 醫療支援更具彈性

一般門診的日間服務時段較短，病人不時會遇上頻撲求醫的情況。程式特意延長服務至晚上9時，為客戶提供更彈性和最適時的醫療支援。

4. 一站式線上流程 最快4小時配送藥物到府上

程式的一站式服務由預約，遠程視像診症至支付診金均可於程式內完成，再由專人將藥物配送到府上，用戶亦可選擇4小時內特快藥物配送，安坐家中即可完成整個就診及配藥程序，過程全無接觸。

「醫聊通 Dr. HK」的視診費用由338元起，已包括視像診症、3日藥物及順豐配送。為支援抗疫，「醫聊通 Dr. HK」現提供以下優惠：

首500名下載「醫聊通Dr. HK」及完成登記的用戶，將可獲贈抗疫包一份，內含3份快速檢測套裝，及5種可舒緩發燒、感冒及鼻敏感等症狀的日常備用藥物； 首500名於「醫聊通Dr. HK」視像求診的用戶，將可獲費用全免，包括會症、3日藥物及順豐配送。

「醫聊通Dr. HK」目前已獲超過60名醫生參與，涵蓋普通科、中醫、腸胃及耳鼻喉等多個專科，其中部分醫生現已提供線上會診服務。CMHK計劃繼續與更多醫院、診所合作，拓展醫療網絡，加強中醫、不同專科和視像會診服務。目標在未來將「醫聊通 Dr. HK」的醫療網絡覆蓋至大灣區，突破地域界限，讓更多市民能受惠於優質的智慧遠程醫療服務。

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中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示：「中國移動香港自疫情以來，一直肩負企業社會責任和義務，與香港共同抗疫。是次與Heals合作推出『醫聊通Dr. HK』，希望透過雙方在通訊科技和智慧醫療的優勢，舒緩疫情下醫護人員的壓力，更鋭意長遠推動智慧醫療發展，為市民提供多一個醫療服務選項。CMHK將繼續以業務所長回饋社會，推出更多嶄新和引領數碼化生活的服務，致力成為用戶的『首選數碼化生活夥伴』。」

Heals行政總裁李秉熙表示：「中國移動香港隸屬位居世界500強的中國移動，作為全球最多客戶的流動網絡品牌，以及全港首個PCS流動網絡商，一直以領先的技術為客戶帶來優質的通訊服務。Heals旨在建構一個連繫病人、醫生、藥房的全方位生態系統，有見大灣區政策加速三地人口流動，促進醫療體系接軌，我們期待與中國移動香港開拓全新的醫療保健平台，提供平台建設及技術支援及線上線下診症及居家護理服務，共同開拓5G時代藍海，實現遠程智慧醫療。」

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責任編輯：嚴浩文