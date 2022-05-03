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【美國加息】余偉文：加息對香港家庭負債衝擊不大　惟港息跟美息上升時間料較上輪短

宏觀解讀 17:20 2022/05/03

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【美國加息】余偉文:加息對香港家庭負債衝擊不大　惟港息跟美息上升時間料較上輪短

金管局總裁余偉文出席立法會會議時表示，市場預期本周聯儲局議息會議將宣布加息50基點，但除加息幅度外，市場亦關注聯儲局對經濟往後的看法、預期加息步伐，以及縮表速度快慢。被問到加息對香港家庭負債影響時，余偉文表示，香港家庭負債大部分為按揭，加上本港家庭資產多，故有關風險應可控。

本港息口方面，余偉文回顧2016、2017年時的美國加息周期，當港美息差達150點子時，套息活動會加快，當時港息調整的時間滯後於美息6至9個月。他指，市場預期是次本港加息速度會較預期快，因市場料今年美國加息幅度約2.6%，反觀上次整個加息周期，港息加幅僅2.2%。

不過，具體而言，本港銀行體系總結餘要多久才會跌至觸發港息慢慢上升的水平，余偉文直言不易預知，要視乎資金流動、套息交易，以及港元市場需求而定，尤其是與股市活動有關的需求。倘若股市暢旺或新股集資需求增加，港元需求亦會增加。

外匯基金首季投資虧損，詳情可見【下一頁】

外滙基金表現方面，他強調會加強短期防禦及中長期多元化投資，具體做法包括增加浮息債券和現金比例，但直言市場上浮息債券不多。至於非美元資產佔投資組合的比例，目前約為一成。

就俄鳥戰爭局勢，余偉文指已就不同場景作出預案。另外，本港檢疫措施觸發近期金融界人才外流甚至有金融機構或考慮將辦公室遷至其他地區，余偉文透露，本周會前往歐洲，向國際金融機構總部的總裁講解及推廣本港機遇，又指本港金融界對近期政府的熔斷安排及檢疫機制調整表示歡迎。

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記者：余倩敏

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