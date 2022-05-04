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【能源供應】英國石油公司利潤飆升　民眾呼籲徵收暴利稅

商業 12:45 2022/05/04

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英國石油公司British Petroleum（BP）報告顯示，該企本年首季的基本利潤高達62億美元（約486億港元），暴升的利潤使英國民眾感到不滿，要求當局對BP徵收一次性「暴利稅」。（法新社資料圖片）

疫情反覆下，全球經濟發展仍暫未見明朗，甚至有不少跨國企業為求降低營運成本而裁員。惟英國石油公司British Petroleum（BP）報告顯示，該企本年首季的基本利潤高達62億美元（約486億港元），暴升的利潤使英國民眾感到不滿，要求當局對BP徵收一次性「暴利稅」。

【俄烏戰爭影響】日本推3.4億援助計劃　補貼企業、家庭抗高物價

據外媒《BBC》報道，BP發表季度利潤報告，當中顯示該企本年首季的基本利潤高達62億美元（約486億港元），與去年同期利潤26億美元（約204億港元）相比，升幅超過一倍。有英國工會就此回應，認為獲得更高利潤的能源公司應繳納較多稅款，以達到更公平和正確的市場發展。另外，當地市民也呼籲當局對BP徵收一次性「暴利稅」，以幫助英國家庭應對不斷上漲的家庭電費賬單。

英國財政大臣Rishi Sunak表示，若獲利的企業沒有在當地投資能源發展市場，當局將會制定政策針對相關企業。BP回應指本季利潤增加的部分原因為「特殊的石油和天然氣交易」。另外，BP強調於退出俄羅斯能源石油巨頭公司的股份後，也損失了244億美元（約1883億港元）。

為了消除爭議，BP今（3日）宣布，計劃於2030年底在英國能源領域投資180億英鎊（約1,771億港元），用作回饋社會。

【俄烏戰爭】歐盟擬制裁俄煤炭　擴大全球入口策略

【制裁俄羅斯】雀巢屢遭抨擊終屈服　宣布暫停KitKat、Nesquik在俄業務

責任編輯：文睿

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