【嗶哩嗶哩 9626】 嗶哩嗶哩下調淨營業額預測 料10月港美雙重上市 股價挫近6%

「B站」嗶哩嗶哩（09626）公布，由於疫情在內地意外蔓延，3月中旬起，包括上海等多個城市實施「靜態管控」措施，導致社會經濟與企業經營受到一定程度的影響，因此淨營業額下降。公司預計，今年首季淨營業額將介乎50億至51億元人民幣，低於之前預計的53億至55億元人民幣。嗶哩嗶哩股價今日（3日）顯著下挫，最多跌8%，低見187.3元，收報192元，跌5.7%，成交額5.7億元。

國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

雖然疫情對嗶哩嗶哩短期的財務狀況帶來影響，惟活躍用戶仍錄得顯著增長。今年首季的月均活躍用戶為2.9億，按年增31.5%；日均活躍用戶為7,940萬，按年增32%。首季單個用戶日均使用時間達到95分鐘，達到公司運營以來的最高記錄。

與此同時，嗶哩嗶哩宣布，已就建議轉換至主板雙重主要上市向聯交所提出申請，而聯交所已經確認其建議轉換申請，預期轉換將會在今年10月3日生效，生效後嗶哩嗶哩將於香港聯交所及美國納斯達克雙重主要上市。另外公司指，已就轉換在香港及納斯達克雙重主要上市申請多項豁免，包括使用美國會計準則，以及部分適用於合約安排的持續關連交易規定等。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧