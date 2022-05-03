荷蘭4歲男童偷拎阿媽車匙兜風釀車禍 警驚嘆識扭軚踩油

荷蘭南部城市烏德勒支上周六（4月30日）發生一宗離奇車禍。一名4歲男童偷偷拎走母親車匙後，清晨獨自駕駛車輛兜風並撞倒兩輛汽車，幸好未有造成傷亡。男童其後更離開車禍現場赤腳在街行走，途人報警後被接走。荷蘭警方其後聯絡男童父母才發現正是男童導致車禍，更驚嘆男童年紀尚小竟懂得扭軚踩油門等技巧。

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烏德勒支（Utrecht）警方在社交平台Instagram上表示，上周六清晨被發現該名4歲男童。男童當時身穿睡衣，赤腳行走在街道上徘徊。由於未見他父母蹤影，途人決定報警求助。警察到場後檢查男童身體，並將他帶到附近警署，用一杯熱朱古力及玩具熊安撫他。

其後一名巡邏警察報告指，在發現男童的同區街道發現一輛棄置汽車，車輛痕跡顯示曾和另外兩輛停泊車輛相撞。警方致電車主發現，車主正是男童母親。

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男童母親向警方表示兒子非常有冒險精神。警方在通話期間發現，男童做出模仿碰撞及扭軚盤等動作，懷疑男童正是此前駕駛車輛之人。警方其後和男童一家來到汽車發現地方，詢問男童是否可以向他們展示如何駕駛車輛。

荷蘭警方憶述，男童當時隨即打開車門並插入車匙發動汽車，用左腳踩俗稱極力子的離合器，然後再踩下油門。所以當局認為，男童上周六清晨醒後決定開車兜風。警方形容男童為「新荷蘭F1車手」，但宣稱是次冒險以失敗告終。

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責任編輯：李俊儀