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【美股焦點】摩通：美股負面情緒已極大　距離反彈日子或不遠

股市 17:04 2022/05/03

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【美股焦點】摩通：美股負面情緒已極大　距離反彈日子或不遠

美股投資者情緒疲軟，摩根大通策略師 Marko Kolanovic形容，美國股市負面情緒已經變得極大（overwhelming），意味反彈的日子可能不遠了。

摩通Marko Kolanovic團隊發表報告指，備受關注的美國個人投資者協會的調查顯示，目前市場情緒創下2009年3月初以來最悲觀程度，2009年3月正好標誌標指從全球金融危機中觸底，最終全年上漲23%。

摩通料三大因素或會讓市場反彈

摩通認為，投資者情緒達到極度疲軟水平。再加上投資者倉位較輕，以及企業首季財報好於預期，應該會讓市場反彈。

摩通立場明顯有別於其他券商，市場有分析指，風險堆積可能會進一步拉低股市表現，例如摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson認為，標指或跌至少3000點，可能觸及3460點，較周一收市價低16%。

摩通：能源股估值便宜 未反映長期油價水平

Kolanovic稱，維持能源股「增持」，稱該行業比重不足，其權重僅佔標指約4% 左右，又稱能源股估值屬最便宜的行業。Kolanovic認為，能源股所反映的長期油價水準仍有折讓，及遠低於油價現貨價約 100 美元。

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