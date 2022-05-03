【本地生產總值】今年本港首季GDP預估按年跌4%　較市場預計差

政府統計處今日（３日）公布，根據預先估計數字，今年第一季本地生產總值，較上年同期下跌4.0%，而去年第四季則上升4.7%。本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。

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政府發言人表示，香港經濟在今年第一季面對巨大壓力。外圍方面，環球需求增長放緩，加上疫情對跨境運輸造成干擾，嚴重拖累出口表現。本地方面，因第五波疫情而實施的防疫措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。

根據預先估計數字，實質本地生產總值在2022年第一季按年收縮4.0%，終止先前連續四季的按年增長走勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌2.9%，上一季則幾無變動。

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展望未來，環球經濟在短期內將繼續面對重大挑戰。通脹肆虐，促使主要央行加快收緊貨幣政策，為經濟前景帶來壓力。此外，烏克蘭的緊張局勢料會令國際能源和大宗商品價格維持高企，加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氣氛。環球疫情的變化和中美關係的發展將繼續帶來不確定性。

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