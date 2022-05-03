【全球首富】傳Elon Musk洽投資者購Twitter　以減個人資金投入

據《路透社》引述消息人士報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）正與大型投資公司和富豪進行融資談判，望尋求更多資金，以減少其個人資金的投入。

Elon Musk身家約為2,450億美元，但大部分都與Tesla（美：TSLA）的股票掛鉤。上周，Elon Musk出售了價值85億美元的Tesla股票，以籌集資金收購Twitter。據早前報道，Elon Musk提出收購Twitter的作價高達440億美元，當中包括個人提供210億美元現金、銀行貸款130億美元以及以Tesla股票為抵押的125億美元保證金貸款。

消息人士稱，新的融資可能以優先股或普通股的形式出現。Elon Musk正在接觸些私募基金、對沖基金及富豪，Apollo（美：APO）與（美：ARES）Ares是其中兩間正在接洽的私募股權公司。

另外，Elon Musk正與Twitter的主要股東洽商，探討其參與私有化的可能性。消息人士稱，前Twitter行政總裁和現任董事會成員多爾西（Jack Dorsey）正在研究是否會參與收購。

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責任編輯：黃苑筠