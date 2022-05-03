【酒吧重開】酒吧業指營業時限不合理　促放寬至凌晨5時

▲ 香港酒吧業協會主席錢雋永認為，酒吧復業後只能營業至凌晨2時，業界錯失起碼3分之1黃金營業時間。（譚以諾攝）

政府推出第二階段放寬社交距離措施，由5月19日起恢復酒吧營業。然而，香港酒吧業協會主席錢雋永認為，酒吧復業後只能營業至凌晨2時，業界錯失起碼3分之1黃金營業時間，無助解決業界面對的財政壓力。

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鑑於目前社區已築起免疫屏障，未見大規模爆發風險，錢建議，政府應取消營業至凌晨2時的限制，並放寬至凌晨5時。

錢雋永表示：「政府雖然即將放寬酒吧營業，但施加的人數和營業時間限制，對比食肆的措施相對嚴格，業界認為這種做法並不公平，令業界錯失重獲生機的大好機會」。

他解釋，酒吧的黃金營業時間為晚上10時至凌晨5時，目前政府只容許營業至凌晨2時，業界變相損失約3分之1的營業額，無助業界復業紓緩經濟困境。

錢建議，酒吧復業後的營業時間可放寬至凌晨5時，讓業界恢復以往的經營模式，繼續發揮香港獨有的酒吧文化優勢，並為市民提供娛樂消閒的空間。

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記者：李智美