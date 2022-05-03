【烏克蘭戰爭】美官稱俄擬舉行公投 吞併烏東2區

親俄分離主義分子早前宣布，烏克蘭東部的盧甘斯克和頓涅茨克地區獨立。美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE）大使卡彭特周一（2日）聲稱，俄羅斯有意在本月中舉行公投，試圖吞併盧甘斯克和頓涅茨克，並有意於烏克蘭另一城市赫爾松推行同樣計劃。

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卡彭特（Michael Carpenter）周一在華盛頓的記者會上表示，美方根據最新報告，相信俄羅斯將會吞併盧甘斯克（Lugansk）和頓涅茨克（Donetsk）兩個地區。

他更指俄羅斯政府計劃本月中於烏東兩區舉行公投，並於成功吞併兩地後，在當地扶植親莫斯科政權的領袖。

《華盛頓郵報》報道引述美方報告指，俄羅斯有意以同樣方式吞併烏克蘭城市赫爾松（Kherson）。

卡彭特譴責俄羅斯政府發動假公投，試圖打著民主和選舉合法性的旗號執行吞併計劃。他拒絕透露報告情報來源，但指按照美國情報界過往預測俄烏戰爭的紀錄，指有關報告非常可信。

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他表示美方不會視俄羅斯即將發起的公投具有合法性，也不會承認俄羅斯欲吞併更多烏克蘭領土的企圖為合法。

俄羅斯在2月下旬對烏克蘭發動戰爭前，已率先承認頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國家，更簽署命令要求軍隊在這兩個地區執行維和任務。

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責任編輯：鄭錦玲