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【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃

環球社會熱點 17:29 2022/05/03

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有「時裝界奧斯卡」之稱的慈善晚會Met Gala，周一（2日）在美國紐約大都會藝術博物館舉行。一眾國際明星及名人雲集，包括碧咸大仔Brooklyn夫婦悉心打扮出席，英國超模Cara Delevingne性感亮相，以金色顏料塗滿半裸上身成為全場焦點。

Amber Heard《水行俠2》戲份刪剩10分鐘 300萬人聯署促換角 【下一頁】

Met Gala今年主題是「在美國：時尚選集」（In America： An Anthology of Fashion），服飾要求是「鍍金魅力」（gilded glamour）。29歲英國超模Cara Delevingne以一套紅色短西裝及長褲亮相紅地毯，看似中規中矩但原來内有亮點。

她脫下西裝外套停下讓記者拍照時，可見她刻意用金色顏料塗滿半裸上身，僅以金色乳貼遮擋重要部位，瞬間成為全場焦點。

Delevingne一頭金髮配以同色系妝容，上半身掛滿金色飾物。細看之下，就連手指和腳趾都有金色顏料，完全呼應大會主題。

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安祖蓮娜祖莉秘訪烏克蘭探難民孤兒 無懼空襲警報 【下一頁】

至於新婚的碧咸大仔Brooklyn與妻子Nicola Peltz亦有出席晚會，二人在鏡頭前表現恩愛，Brooklyn更大方親吻妻子放閃。

美國名媛Kim Kardashian告別去年的烏卒卒全黑造型，染金髮並穿上一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的同款晚裝亮相，與男友Pete Davidson攜手公開出席活動。據悉，瑪麗蓮夢露60年前為時任美國總統約翰甘迺迪 （John F. Kennedy） 唱生日歌穿過同一件晚裝，成為經典造型。

而這一件晚裝2016年於拍賣會上以450萬美元（3,510萬港元）的高價成交。

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作為今年Met Gala聯合主席之一的「死侍」男主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds） ，與老婆「花邊教主」女星Blake Lively悉心打扮到場，其中Lively連身裙「別有洞天」，當走紅地氈時，工作人員為她解開腰後的蝴蝶結，一襲服飾秒變成湖水綠，引起轟動。

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其餘出席Met Gala的明星造型

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責任編輯：郭麗明

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