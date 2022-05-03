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【香港經濟】香港首季預先估計GDP按年倒退4%遜預期　恒生：下半年可改善

宏觀解讀 16:47 2022/05/03

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【香港經濟】香港首季預先估計GDP按年倒退4%遜預期

港府公布，2022年第一季香港預先估計本地生產總值（GDP）按年實質下跌4.0%，較市場預期跌2%遜色，也是2020年第四季以來首次轉錄倒退。港府解釋，本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致，港府預告在5月13日交代香港GDP修訂數字和更詳細的統計數字，以及全年GDP的修訂預測。

若以經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，香港今年首季經濟按季實質下跌2.9%。

  2022年第一季（按年變幅） 2021年第四季（按年變幅）
私人消費開支 -5.4% +5.3%
固定資本形成總額 -8.3% -0.6%
政府消費開支 +5.9% +4.1%
貨品出口總額 -4.5% +13.5%
貨品進口總額 -5.9% +9.9%
GDP（預先估計） -4.0% +4.7%

政府發言人指，本地第五波疫情及因而實施的防疫措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛，而環球需求增長放緩，加上疫情對跨境運輸造成干擾，嚴重拖累出口表現。

港府預期，環球經濟在短期內將繼續面對重大挑戰，通脹肆虐促使主要央行加快收緊貨幣政策，為經濟前景帶來壓力。此外，烏克蘭的緊張局勢料會令國際能源和大宗商品價格維持高企，加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氣氛。環球疫情的變化和中美關係的發展將繼續帶來不確定性。

不過，港府表示，3月初以來香港疫情漸減退，連同政府放寬社交距離措施、推出支援措施，應有助本地需求在今年餘下時間恢復。

恒生：零售市道有望改善　出入口、企業投資不明朗

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，未來數季香港經濟前景仍具挑戰，若環球經濟放緩持續將令香港貿易量繼續走弱，多地央行加息會削弱企業投資意欲，但零售市道可望在疫情轉穩和消費券推出後好轉，該行預計下半年香港經濟表現會較上半年改善。

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