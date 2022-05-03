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【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公

商業 16:45 2022/05/03

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有業界代表直指十分失望，認為對卡拉OK同業不公，並質疑為何打齊三針仍只可4人一房。（湯致遠攝）

政府今日（3日）宣佈提早放寬部分防疫措施，並由5月19日凌晨開始實施第二階段，重開包括卡拉OK在內的其他表列處所。對此，有業界代表直指十分失望，認為對卡拉OK同業不公，並質疑為何打齊三針仍只可4人一房。

【母親節堂食】周四起堂食放寬至8人一檯　酒樓期望母親節檔期爆場

香港卡拉OK同業協會召集人張雅晶表示，業界已一早去信政府，表示希望可提早一到兩星期重開，故對此決定感失望。她估計，屆時重開後的入座率可回復至5成以上。

希望延長營業時間至4點

張續指，現時業界對政府的措施有兩個主要疑問。首先，只可開至凌晨兩點實在不足以緩解困境，「市民用晚餐後大約9點10點才光顧卡拉OK，只開到2點難以吸引消費者」，強烈希望至少可延長營業時間至4點。

她表示，市民有抗疫疲勞的跡象，卡拉OK是其中一項受歡迎的娛樂活動，不解為何與其他處所有差別待遇，直指政府歧視他們。

另外，業界亦對只可4人一房的限制感不公。張雅晶指出：「每次爆發新一波疫情，卡拉OK都是最早列入受限處所列表，但卻最遲重開」，業界建議至少改為6人一房。

【酒吧重開】酒吧5月19日起終於重開　業界：對復常不敢太大期望

【母親節】5月5日起食肆每檯最多增至8人　YOHO MALL料本月生意升5成

記者：李智美

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