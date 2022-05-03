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【中國經濟】瑞銀汪濤：政治局會議寬鬆訊號減經濟下行風險　維持全年GDP增長預測4.2%不變

宏觀解讀 16:29 2022/05/03

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【中國經濟】瑞銀汪濤：政治局會議寬鬆訊號減經濟下行風險　維持全年GDP增長預測4.2%不變

中共中央政治局會議於上周五召開，會議首次提出「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」三大方針。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，過去幾個月房地產政策逐步放鬆，是次政治局會議定調應會推動政策進一步寬鬆。

是次會議釋放諸多寬鬆政策訊號，如「支持剛性和改善性住房需求」等。她表示，預計房地產銷售和新開工面積絕對水準（季節調整後）接近見底，二季度末開始或將有所好轉，並預計政府會進一步加大財政支持、溫和放鬆地方政府融資平台管控，並加快項目審批，從而支撐今年基建投資增長8%以上。而第二季度按年增速可能達10至15%。此外，會議也釋放了進一步放鬆房地產政策的信號，要求支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管。

會議提出要穩住市場主體，對受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶實施一攬子紓困幫扶政策。故此，汪濤依然認為出台全國性消費補貼或收入補助的可能性微乎其微，不過部分有條件的地方政府可能會通過發放消費券等方式提振消費。

同時，她又認為政府並不會「不惜一切代價」實現全年5.5%的經濟增長目標。因此，該行維持全年GDP增長4.2%的預測不變，不過政治局會議所傳遞的信號以及未來進一步的政策支持減少了今年增長面臨的下行風險。

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編輯：姚卓然

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