【醫療科技】中移動推「醫聊通 Dr. HK」提供視像診症　涵蓋腸胃、耳鼻喉等專科

▲ 中國移動香港（CMHK）今（3日）宣布推出線上問診及醫療應用程式「醫聊通 Dr. HK」，提供涵蓋線上及線下的全面醫療服務。（法新社及官方資料圖片）

疫情持續第三年，港人防疫意識提高，更加關注自己的身體狀況，加上疫情影響下數碼化生活已成新常態，因此人們對便利的醫療服務需求上升。中國移動香港（CMHK）今（3日）宣布推出線上問診及醫療應用程式「醫聊通 Dr. HK」，提供涵蓋線上及線下的全面醫療服務，包括：查閲診所資料並預約門診、醫生遠程視像診症及配送藥物上門等。

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是次推出的醫療應用程式「醫聊通Dr. HK」，由CMHK與本地電子醫療保健平台Heals共同開發，另外更與本港多間診所合作，組成智慧醫療網絡。CMHK董事兼行政總裁李帆風表示，希望透過CMHK和Heals在通訊科技和智慧醫療的優勢，緩解本地醫療需求持續上升的情況，舒緩疫情下醫護人員的壓力；長遠來看，期望該程式有助推動香港和大灣區的智慧醫療發展，為市民提供多一個醫療服務選項。

據悉，目前已有超過60名醫生參與該醫療應用程式並提供服務，涵蓋普通科、中醫、腸胃及耳鼻喉等多個專科。CMHK表示將計劃與更多醫院和診所合作，拓展醫療網絡，加強中醫、不同專科和視像會診服務。

「醫聊通Dr. HK」四大功能

查閲醫生及診所資訊 預約門診服務

市民可透過該應用程式查覽多間診所的服務資訊，準確尋找合適的醫生及就診地點， 並於線上預約門診服務。用戶更可提前填妥相關登記表格，抵達診所後便能於更短時間內會見醫生，有助縮減診所病人的聚集、排隊和逗留時間。

遠程視像診症

由診所醫生於線上進行診症及配藥，為在家病人提供適切的治療，適合老人家及小童、行動不便、或未能抽岀時間到診所求醫的人士。

延長服務時間 醫療支援更具彈性

一般門診的日間服務時段較短，病人不時會遇上頻撲求醫的情況。「醫聊通Dr. HK」延 長服務至晚上九時，為客戶提供更彈性和最適時的醫療支援。

一站式線上流程 最快4小時配送藥物到府上

醫療應用程式提供站式服務，用戶可於應用程式內完成預約，遠程視像診症和支付診金，其後會有專人將藥物配送到府上，用戶亦可選擇4小時內特快藥物配送。

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責任編輯：文睿

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