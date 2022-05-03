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【股神建議】面對全球高通脹環境有何高見？　畢菲特：成為領域中的佼佼者

環球政經 19:43 2022/05/03

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環球通脹正在對美國經濟造成影響，從天然氣到雜貨所有商品價格都急升。對於通脹環境，「股神」畢菲特（Warren Buffett）表示，人們可以採取「措施」將影響減至最少，他建議人們就是提高自身技能，並努力成為所在領域的佼佼者。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

雖然這似乎是「阿媽係女人」的道理，不過在今年巴郡的年度股東大會上，畢菲特發表講話時提到，這是他多年以來的做法，他認為「你能做的事，就是在某件事上做到最好。」（The best thing you can do is to be exceptionally good at something）。

他以以醫生和律師等職業為例，指出「人們會以自己生產的事物，以換取你能提供的東西。」自己的技能不同會通脹的，如果你擁有一項需要的技能，無論美元值多少錢，你的技能都會持續有需求。他更強調：「到目前為止，最好的投資是發展自我。」

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事實上，畢菲特早於2009年大蕭條末期就分享過類似的建議，當時78歲的他說過「最好的辦法就是投資自己」。當時巴菲特還稱，一個人可以做到最好的事情就是投資於「一家出色的企業」（a wonderful business），而該企業生產的產品無論貨幣表現如何都有需求。他以自己最喜歡的可樂公司——可樂可樂公司為例，說不論通脹與否，人們仍會買該公司的商品。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 陳楚琨

商品 經濟 巴菲特 美國 通脹 美元

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