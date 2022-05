【股神建議】面對全球高通脹環境有何高見？　畢菲特：成為領域中的佼佼者

環球通脹正在對美國經濟造成影響,從天然氣到雜貨所有商品價格都急升。對於通脹環境,「股神」畢菲特(Warren Buffett)表示,人們可以採取「措施」將影響減至最少,他建議人們就是提高自身技能,並努力成為所在領域的佼佼者。

雖然這似乎是「阿媽係女人」的道理,不過在今年巴郡的年度股東大會上,畢菲特發表講話時提到,這是他多年以來的做法,他認為「你能做的事,就是在某件事上做到最好。」(The best thing you can do is to be exceptionally good at something)。

他以以醫生和律師等職業為例,指出「人們會以自己生產的事物,以換取你能提供的東西。」自己的技能不同會通脹的,如果你擁有一項需要的技能,無論美元值多少錢,你的技能都會持續有需求。他更強調:「到目前為止,最好的投資是發展自我。」

事實上,畢菲特早於2009年大蕭條末期就分享過類似的建議,當時78歲的他說過「最好的辦法就是投資自己」。當時巴菲特還稱,一個人可以做到最好的事情就是投資於「一家出色的企業」(a wonderful business),而該企業生產的產品無論貨幣表現如何都有需求。他以自己最喜歡的可樂公司——可樂可樂公司為例,說不論通脹與否,人們仍會買該公司的商品。

