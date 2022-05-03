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【公關大娜移@iM網欄】行銷最緊要洗腦式 「重複 重複 再重複」

名人薈萃 17:27 2022/05/03

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曾江讓人腦海迴旋起「美源髪彩」；
張竹君額頭浮現出確診人數；
Elon Musk是破格出位的富人代表；
拜登最叻整天「隨口亂噏」；
普京乃好戰勇猛⋯⋯

人人一個定位，有一個畢生積累的「朶」，猶如功績簿，亦是佩戴胸前的個人勳章。要為你的產品和發言人，找到一個貼題的定位，例如出位創新、專業可信、青春活潑、知性典雅、還是棘手潑辣、大情大性，又或是叛逆壞孩子；然後日復一日地重複、重複，再重複（重要的事情要說三次），那怕古板無趣的形象經過洗腦式的打樁，亦能深入民心。

日本仔最擅長洗腦式宣傳，利用吉祥物、琅琅上口的主題曲、高頻率播放廣告片，簡單的口號如「Yamaha、Yamaha、Yamaha」、「快食樋屋、樋屋、樋屋奇應丸」，本土薑也有「少少咸多多脆，金龜嘜萬里望花生」，當然少不了唱到街知巷聞的DONKI「Miracle shopping」洗腦神曲，它們皆無驚人的創意，只須琅琅上口，老少咸宜，不斷重複，已成功入腦入屋。

首富玩弄輿論戰術

Elon Musk深諳此道，他名符其實是其公司的宣傳機器，省回天價的廣告費，只要他一開口就有響遍全球的Sound Bite：「擬收購可口可樂，要把可卡因加入配方」，總之就是任性，語不驚人死不休。馬斯克太識玩弄輿論戰術，且樂此不疲，誰叫他是首富，且有與生俱來的創作爆炸力。如果你家公司也有此類型的老闆，確實幾生修到（公關就「冇眼睇」）！

Tesla 創辦人兼行政總裁 Elon Musk

務實形象深入民心

與Elon Musk風馬牛不相及的張竹君，在獅子山下也人氣高企，一介女流日日口罩半遮臉，目無表情，聲調平板，用語平實，卻也能打動人心，這歸功於她勤力、務實的形象。迄今五波疫情期間，她是風雨不改、雷打不動地主持記招，打扮不sexy ，內容也不juicy，但市民大受感動。華人社會最推崇勤奮不懈的品格，高舉「天道酬勤」，這種正氣的形象一出來已經贏晒，皆因無人會好意思「去柴勤力人的台」，否則天理不容。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生

堅持核心價值不改

所以，一旦揀到好的定位，就要身口意一致地堅持落去。有着136年歷史的可口可樂，力sell天真歡樂，雖然換過10,000種表達手法、幾10萬款廣告形式，但基本DNA不變、核心價值不改。Jeep就是越野車，探險家是其原型，越野能力是設計重要的基石，而非慳油或音響裝置等「花臣」。
想一想在你的企業、代言人裏，哪些精神、元素，像DNA一樣希望萬代傳揚，讓人一看就知道這來自你間企業基因；甚麼是想年復一年地恒久不變，而且想大聲告訴受眾的？然後，高頻率、重複宣揚，堅持下去。

在香港超市中，可口可樂是最受歡迎的飲品之一。

 

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

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可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 媒體 普京 張竹君 馬斯克 曾江 廣告 廣告

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