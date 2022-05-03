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【母親節堂食】周四起堂食放寬至8人一檯　酒樓期望母親節檔期爆場

商業 16:15 2022/05/03

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政府宣布提前於5月5日放寬部分社交距離措施，包括食肆每檯人數上限增至8人。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續放緩，政府今日宣布提前放寬部分社交距離措施，包括食肆每檯人數上限增至8人。有中式酒樓表示，此舉對傳統中菜有利，盼母親節檔期能爆場。

【母親節】5月5日起食肆每檯最多增至8人　YOHO MALL料本月生意升5成

龍圖閣負責人陳強表示，自4月21日起晚市堂食禁令撤銷，首幾天生意理想，但後續則有少許不如預期，沒有爆滿、排隊的情況出現。由長假期至今天，所錄得的母親節檔期訂座2不算多，大約只有4至5成。他估計，原因在於有部分市民已習慣在家用餐、疫情持續令經濟不景、不少人已離港，以及每檯人數限制不利聚會等。

盼可做兩輪生意

不過，政府今早宣布5月5日起將放寬至每檯8人，餐廳隨即收到頗多查詢，並錄得1至2張訂檯。陳期望放寬生效後，母親節檔期能預約爆滿。隨著本月19日進一步放寬堂食至凌晨12時，餐廳可做兩輪生意。

母親節期間，社交距離措施尚未全面放寬，餐廳經營仍有限制。陳強坦言生意額及市場反應遜於去年同期，估計生意額或跌1至2成。食肆突然可8人一檯，他指亦要馬上與團隊開會，安排人手、食材等。同時該企又要馬上籌備4人餐、8人餐及16人餐等；但考慮到經濟受壓，今年龍圖閣亦會主打更為大眾化的套餐。

【酒吧重開】酒吧5月19日起終於重開　業界：對復常不敢太大期望

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記者：葉泳珊

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