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【2022年樓市】料逾2萬伙新盤獲批預售＋加息　仲量聯行轉軚睇淡　估計中小型住宅樓價跌5%

股樓投資 17:23 2022/05/03

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仲量聯行公布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，由於年內可能有逾20,000伙新盤獲批預售樓花同意書，加上美國加息，難免影響入市氣氛，所以下調今年中小型住宅樓價預測，由之前料全年升5%內，改為睇跌約5%。 

仲量聯行香港主席曾煥平表示，隨着疫情回穩，預期住宅交投將回升至去年相若水平，雖然市場累積了一定住屋需求，但料下半年將有大量新盤推售，年內更可能有逾20,000伙獲批預售樓花同意書，與2018年，即對上一個高峰期相若，加上加息因素，相信會令樓價受壓。

該行指，雖然香港的住屋需求向來殷切，但市場氣氛受按揭貸款息率開始上調影響。而聯儲局宣布加息後，香港金管局亦隨即於3月份將基本利率調高25個百分點。事實上，香港銀行同業拆息更早開始出現升勢，於三月底已升至0.3%，認為加息和對加息的預期，難免影響市民置業意欲。 

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰說，由於發展商將旗下新盤的推售時間，由首季延至第二季或之後，預料未來數月將有大量新盤推出。以今年首季為例，有4個樓盤，合共1,211個單位，獲批預售樓花同意書而尚未推售，「由於一手新盤供應將會增加，發展商很可能採取較進取的訂價策略，對二手住宅樓價造成壓力。因此預料今年第二、三及四季住宅樓價將大致橫行。」 

不過，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示：「隨着新盤推出市場發售，住宅交投量勢將上升。政府放寬按揭保險計劃將有助推動換樓需求，特別是售價在1,000萬港元以上的住宅單位將尤其受惠。」 

延伸閱讀 退休夫婦拒租成世樓　283.8萬買葵涌唐樓　全屋實呎407　呎價僅6973元｜有圖【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

仲量聯行 樓價 拆息

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