【文娛藝術】彩正娛樂「Wonderland 竹翠公園」進駐西九 推動藝術文娛產業發展 5月份RubberBand、陳蕾打響頭炮

彩正娛樂今天(3日)宣布將進駐西九文化區,策劃一個全年營運的世界級大型戶外表演及活動空間「Wonderland 竹翠公園」,為市民以至觀眾打造全新藝術文娛新地標,推動藝術文娛產業發展,並培育新一代本地藝術文娛人才。

彩正娛樂在西九文化區苗圃公園開展「Wonderland 竹翠公園」項目,佔地約 140,000 平方呎。項目將致力匯聚本地與國際演藝夥伴,除舉辦演唱會外,未來亦將策劃一系列活動。彩正娛樂希望為本地新晉演藝人士提供價格相宜的表演場地,以培育藝術文娛人才,並將文化藝術推廣至更廣泛的受眾。 彩正娛樂表示,預期市民對疫後的消閒娛樂和文化活動需求殷切,因此對新項目充滿信心。

「Wonderland 竹翠公園」五月份頭炮演唱會為本地樂隊 RubberBand 及香港節慶管弦樂團的《Live by the Harbour》音樂會,五月底則會舉辦陳蕾 x ToNick 的《Harbour the Sonic》音樂會。

