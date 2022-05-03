  • 26°C
香港時間 : 2022503日 (二) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文娛藝術】彩正娛樂「Wonderland 竹翠公園」進駐西九 推動藝術文娛產業發展 5月份RubberBand、陳蕾打響頭炮

理財智慧 16:04 2022/05/03

分享：

分享：

彩正娛樂今天(3日)宣布將進駐西九文化區，策劃一個全年營運的世界級大型戶外表演及活動空間「Wonderland 竹翠公園」，為市民以至觀眾打造全新藝術文娛新地標，推動藝術文娛產業發展，並培育新一代本地藝術文娛人才。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

彩正娛樂在西九文化區苗圃公園開展「Wonderland 竹翠公園」項目，佔地約 140,000 平方呎。項目將致力匯聚本地與國際演藝夥伴，除舉辦演唱會外，未來亦將策劃一系列活動。彩正娛樂希望為本地新晉演藝人士提供價格相宜的表演場地，以培育藝術文娛人才，並將文化藝術推廣至更廣泛的受眾。 彩正娛樂表示，預期市民對疫後的消閒娛樂和文化活動需求殷切，因此對新項目充滿信心。

「Wonderland 竹翠公園」五月份頭炮演唱會為本地樂隊 RubberBand 及香港節慶管弦樂團的《Live by the Harbour》音樂會，五月底則會舉辦陳蕾 x ToNick 的《Harbour the Sonic》音樂會。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【毛孩好去處】於13間指定香港星巴克分店消費 可免費換取狗狗專屬「飲品」Puppuccino　 與毛孩齊在戶外享happyhour【下一頁

料年中登記 第二輪消費券新增PayMe及BoC Pay【下一頁

 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
RubberBand 陳蕾 好去處 音樂會 演唱會 表演 西九文化區 文娛藝術 香港 演唱會

上一篇文章

【疫市營商】社交距離措施再放寬 YOHO Mall預期本月人流及生意額 按月上升3成及5成

下一篇文章

【小米 1810】 小米印度子企被指控涉嫌違反外匯交易 遭沒收逾7億美元 股價一度急跌近7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【巴郡股東會】「股神」拍檔芒格 願冒險低價投資中國市場
【巴郡股東會】「股神」拍檔芒格 願冒險低價投資中國市場
屯門半新盤向河靚景　首期49.5萬　低門檻置業之選｜帶你睇盤
屯門半新盤向河靚景　首期49.5萬　低門檻置業之選｜帶你睇盤
內地傳暫停科網業監管 考慮推動巨企提供1%股權
內地傳暫停科網業監管 考慮推動巨企提供1%股權
【社交平台】Elon Musk批Twitter高層和政策 惹員工不滿
【社交平台】Elon Musk批Twitter高層和政策 惹員工不滿
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【智能手錶】郭明錤：蘋果第8代Apple Watch或支援體溫測量 之前未能推出全因演算法問題
【智能手錶】郭明錤：蘋果第8代Apple Watch或支援體溫測量 之前未能推出全因演算法問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款