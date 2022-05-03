【職場熱話】WFH都要化妝？ 港女不用見客沒化妝 上司怒斥不尊重工作

受疫情影響下，不少公司都轉為在家工作。此舉不但令打工仔時間更為彈性，女同事們亦無需每日匆忙整理儀容出門。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指在家工作後若非見客都不會化妝，有日碰巧被上司看見，更被指責是不尊重工作，因而感到不滿，欲知他人在家工作期間會否化妝。

樓主指除非是要開會或見客户，不然也不會特別整理容貌。有日上司突然加入線上會議，還要很沒禮貌地在別人講話時插嘴說：「 為什麼你們全部都沒有化妝？」，下屬們便回答：因為今天不用見客户。怎料上司發脾氣地指責她們到底有沒有尊重過工作？樓主因而感到不滿欲知他人在家工作會否化妝。

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有網民認為「辦公室也不會化全妝，更何況是在家工作」、「也說是腦細，真的是不會用腦思考，隨時自己心情不好，就把氣發到你們身上」。

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亦有網民指「他說要化那就化，不然就加濾鏡」、「我會戴口罩」；有人更揶揄「上司有穿西裝？」、「他資助買化妝品？」、「員工守則沒有寫WFH要化妝」。

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責任編輯：陸盈希