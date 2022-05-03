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【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的

理財智慧 18:02 2022/05/03

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不少人也會選擇與另一半開設聯名戶口一同儲錢，以共同管理財產，而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己的另一半提議一同開設聯名戶口以用作儲錢之用，但後來樓主卻發現原來事情並不簡單，女友原來另有目的。

樓主指，本來他打算於星期六放假時與女友一同開設聯名戶口，然而他女友卻十分焦急，希望樓主能請半天假來處理銀行的事情，後來樓主心感疑惑，一問之下才得知原來女友想用聯名戶口來買日元，她因看到近期日元下趺，而認為應要入貨炒外幣，而且女友要求樓主拿出15萬放入聯名戶口，可是他卻只希望儲錢，不想炒日元，而且他也根本沒有15萬那麼多。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「每人15萬這麼多？」，「意思是你出錢給女友炒外幣。」，也有人指，「聯名戶口很危險，如果日後分手很麻煩，若我是你便會找理由拒絕。」。

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    點擊圖片放大
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另有網民指，「你直接跟你女友說你沒有錢不就行了嗎？」，「合理懷疑嬴是她的，輸是你的。」。

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責任編輯：關海儀

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