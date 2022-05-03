【樓市熱話】 兄弟排公屋9年入息超上限 兄任職大公司年年加薪 港男望哥哥轉職減人工

不少人也會選排公屋，以求一個安身之所，然而在多年的等候下，家庭的入息分分鐘會超過上限，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己經已與哥哥輪候了公屋9年，今年年頭終見了主任，但家庭入息卻超出了上限，於是樓主考慮加母親的名字或哥哥另找一份人工較低的工作。

樓主指自己的家庭背景為一家四口，當中樓主差一年便畢業，而全家的收入約6-7萬，但哥哥欠債10萬，父親欠卡數10萬，而母親則欠5萬，家庭零儲蓄，現時他們租屋每月2千，但快將要搬走。他指，自己與哥哥雖然排了9年公屋，但最近入息卻被指超出上限，現時他哥哥於一大公司工作了數年，每年也會加人工，而最近加了1千，甚至有機會升職，但他們只餘下一次見主任的機會，否則要再重新排，於是樓主向網民詢問哥哥應否轉一份人工較低的工作才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「轉工吧，有公屋等於政府送數百萬給你。」，「若有公屋以後能用來換居屋，家中又不是有錢，而且又多債，當然是不要放棄公屋。」，也有人指，「為甚麼會有單位可以用2千元出租。」。

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另有網民指，「要考慮你哥哥的工作是否有前途及升職機會，而且你也沒資格要求他轉工，一切也要看他的意願。」。

根據房屋署資料，現時2人家庭的每月入息限額為19，550元，而資產淨值限額為369，000元，而3人家庭的每月入息限額為24，410元，資產淨值限額為481，000元。

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責任編輯：關海儀