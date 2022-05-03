【ESG】最受捧ESG基金 首季吸金逾130億元

▲ 今年首季環球股債劇震，專攻多元化投資的ESG基金逆市較易突圍。

根據晨星的最新統計，本港市面約有100隻零售ESG（環球、社會及管冶）基金中，今年首季5隻淨流入額最高的基金，包括貝萊德ESG多元資產基金（美元對冲類別），吸資16.6億美元（折合約130億港元）；法巴可持續多元資產平衡基金，吸金4.05億美元；瑞銀盧森堡長線趨勢基金、吸3.43億美元。至於第4大吸金力強的產品，是法巴全球低波動股票經典資本類別基金，吸資2.47億美元；第5大受捧產品是施羅德環球基金系列環球持續增長基金，吸2.26億美元。

晨星發言人回應本報查詢指，上述5產品錄得較多淨流入額，熱賣的主因是首季市場的風險胃納驟變，避險族轉而吸納較低波幅或股債平衡型等較多元化類別基金，以至在全球布局等分散投資產品，較易逆市突圍。畢竟第一季環球股債備受通脹高企、息口抽升及俄烏衝突等多項利淡消息所困擾，令市况甚波動。

不過，論及投資表現，第一季僅得景順實質資產社會責任基金逆市上升，其餘的全部ESG基金皆陷負回報、堪稱輸少已當贏。即使截至上周四（4月28日）為止，上述冠軍產品也是唯一錄得正數，今年累升逾2%。

晨星發言人補充，景順實質資產社會責任基金主攻包括環球Reits等基建股類，料受惠近期個別傳統類別的股份，在動盪市中跑出。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪