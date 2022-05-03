  • 24°C
香港時間 : 2022503日 (二) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 13.5K 文職VS 24k 體力工 畢業生讀社科出身了無方向 沒實習經驗找工感困難

理財智慧 18:07 2022/05/03

分享：

分享：

不少畢業生正面對踏出社會找工作的挑戰，然而卻不是每個人也能找到目標和方向，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己的朋友於大學讀社科，而他今年畢業，可是卻沒有目標和方向，而最近那朋友找到一份文職和戶外的工作，於是向網民詢問該如何選擇才好。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【職場熱話】港女實習三年 工作無推搪 卻不滿未曾加薪 欲知如何提出加薪要求 【下一頁

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「讀理工大學的社科找工都如此難嗎？」，「既然讀社科便不應該為錢而上班。」，也有人指，「不應該用錢去定義一個人的價值，夠生活經已知足。」。

另有網民指，「工作若只看錢實在太膚淺了，最重要是自己是否喜歡那份工。」，「可以再找其他工作，不一定要這2份工選一份。」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 職涯規劃 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量

下一篇文章

太古城靚裝兩房1010萬沽　實呎重上2萬水平｜有圖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能手錶】郭明錤：蘋果第8代Apple Watch或支援體溫測量 之前未能推出全因演算法問題
【智能手錶】郭明錤：蘋果第8代Apple Watch或支援體溫測量 之前未能推出全因演算法問題
【社交平台】Elon Musk批Twitter高層和政策 惹員工不滿
【社交平台】Elon Musk批Twitter高層和政策 惹員工不滿
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
屯門半新盤向河靚景　首期49.5萬　低門檻置業之選｜帶你睇盤
屯門半新盤向河靚景　首期49.5萬　低門檻置業之選｜帶你睇盤
內地傳暫停科網業監管 考慮推動巨企提供1%股權
內地傳暫停科網業監管 考慮推動巨企提供1%股權
【巴郡股東會】「股神」拍檔芒格 願冒險低價投資中國市場
【巴郡股東會】「股神」拍檔芒格 願冒險低價投資中國市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款