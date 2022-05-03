【職場熱話】 13.5K 文職VS 24k 體力工 畢業生讀社科出身了無方向 沒實習經驗找工感困難

不少畢業生正面對踏出社會找工作的挑戰，然而卻不是每個人也能找到目標和方向，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己的朋友於大學讀社科，而他今年畢業，可是卻沒有目標和方向，而最近那朋友找到一份文職和戶外的工作，於是向網民詢問該如何選擇才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「讀理工大學的社科找工都如此難嗎？」，「既然讀社科便不應該為錢而上班。」，也有人指，「不應該用錢去定義一個人的價值，夠生活經已知足。」。

另有網民指，「工作若只看錢實在太膚淺了，最重要是自己是否喜歡那份工。」，「可以再找其他工作，不一定要這2份工選一份。」。

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責任編輯：關海儀