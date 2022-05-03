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【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量

理財智慧 18:08 2022/05/03

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不知道大家在買樓時會寧願買一個較大但離市區遠的單位，還是較細但位於市區的單位呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己月入6萬多，而儲蓄則有100萬，他最近考慮於深井或荃灣置業，但他不知該買一個離市區遠的大單位好，還是位於市區的細單位才好，於是向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【樓市熱話】 情侶月入12萬  欲租屋享二人世界   上班地點分隔天地  揀租盤感困難 【下一頁

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「你儲蓄只有100萬，若要買樓又要裝修，而且還未算印花稅，所以你的選擇根本不多，100萬儲蓄應難以買800萬的樓。」，「 你可以考慮元朗2手樓單位。」，也有人指，「若你沒有太多首期，即使有擔保人也沒甚麼用。」。

另有網民指，「你多儲數年錢再買吧，現時你一個月人工有6萬多，儲錢應該是很容易的，你若有多些首期，息也能還少些。」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：關海儀

 

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