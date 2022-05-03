【樓市熱話】欲換3房單位預算1500萬以下 港男心儀港島及將軍澳樓盤 卻感各有利弊猶豫不決

不少人於一單位居住久了及手上有一定資金時，也會有換樓的打算，近日有網民於網上討論區發文，指自己近日打算換一3房單位，而預算資金為約1400-1500萬，地點則希望在港島及將軍澳，但他認為2個地方的樓盤各有利弊，於是他向網民詢問該怎樣選擇才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 將軍澳現時是否長期人口爆炸？」，「你本來是住那一區的。」，也有人指，「不用問了，一定是港島較好。」，「選太古城一定會後悔，升得慢而且又沒有會所，單位不少也十分殘舊。」。

另有網民指，「樓會變舊，但地段不會變，自己考慮一下吧！」，「可以考慮港島的嘉亨灣及帝后華庭也是這個價錢。」。

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責任編輯：關海儀