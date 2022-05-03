【通脹時代】紫金77億人幣收購 西藏鋰礦股權等4項資產

內地最大黃金產銷商紫金礦業(02899)再度作出大型收購。集團擬出資約76.8億元人民幣，收購盾安集團旗下4項資產包，包括鋰礦權益等，而收購價佔其去年度歸母淨資產10.8％，收購代價來源為自籌資金。紫金周二(3日)收報11.1元，挫5.1%。

【長和系】美藥監局拒批新藥上市申請 和黃醫藥下午急挫近兩成 詳情請看【下一頁】

紫金表示，收購包括盾安集團所持西藏阿里改則縣拉果錯鹽湖鋰礦項目70％股權，作價48.97億元人幣，截至2012年底，該湖保有資源量折碳酸鋰214萬噸；還有如山系部分企業股權或財產份額，作價7.1億元人幣，項目包括股權和證券投資，涉及新能源汽車、信息安全、智能製造和大健康等。

大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

集團同時公布，資產包還有安徽江南化工（深：002226）2.6億股，佔約9.82％股權，作價14.23億元人幣，以及浙江盾安環境（深：002011）8,906.9萬股，佔約9.71％股權，作價6.5億元人幣。紫金表示，交易有助新能源新材料發展戰略資源基礎，因拉果錯鹽湖開發工藝成熟，有望在較短時間內形成碳酸鋰產能，且項目建設規模及開採工藝具進一步擴展空間。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機