【職場技能】培養5個工作軟技能　讓員工添職場優勢

疫下工作情況轉變，混合模式轉變員工對技能的需求。據金融分析師協會（CFA）常務董事Barbara Petitt表示，現時工作場所競爭激烈，企業對員工的技能及解決問題能力要求都有所改變，員工需培養軟技能提升職場優勢。

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據金融分析師協會研究報告指，約4成的受訪員工表示，僱主沒有提供軟技能培訓，員工需要自我培養能力，以迎合職場需要。Barbara Petitt整理出在新工作模式下，員工最需要培養的5個軟技能。

1. 好奇心：員工應時刻保持對工作的好奇心，例如在工作上提出更多問題，發掘出工作背後的不同可能性。提升好奇心也可助員工更快及具創意的處理問題及想到解決方案。Barbara Petitt指，當員工遇到不熟悉的工作或話題時，可大膽提出意見，並深入了解如何處理，保持對工作的好奇心。

2. 創新思維：好奇心能助員工對工作產生新想法，創新思維也可推動團隊協作，Barbara Petitt表示，員工為客戶以創新方式解決問題時，會帶動整個團隊的氣氛及增加工作的凝聚力，員工培養出創新思維，可與職場盟友共同討論及與不同職能的同事合作，以增創新的想法。

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3.時間管理：報告指，新世代快速吸收及有效傳達知識是在職場中成功的關鍵，員工遇到具挑戰性及具壓力的工作時，若能以迅速的方式完成工作，會讓管理人更有信心。另外，工作時間管理也可提升效率，管理人或員工可嘗試調整早上及下午的工作安排，不要把工作全部集中在某一特別時間，以保持整日的工作效率。

4. 溝通：工作交流及聯繫能築起職場友誼，疫情間，員工以視像會議通訊，減低了面對面的溝通，員工可重新建構及反思過往的溝通模式，是疫後工作成功的重要一環。Barbara Petitt建議，若擔任需溝通或傳遞信息的職位，可嘗試參加人際關係課程，專注聆聽及回饋，助員工更加自信及更能擔當聯繫者的工作。

5. 承認缺點：員工處理不同挑戰的工作時，常會出錯或面對技能不足的情況，Barbara Petitt認為，對自己的缺點持開放態度，從錯誤中學習解決問題，提升處理錯誤的能力，是職場中尤其重要的軟技能。承認缺失不僅可自我成長，也可為同事樹立榜樣。

責任編輯：向頌勤

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