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【英國研究】打破「富不過三代」論 英國研究指富裕家族可歷經800年不衰

理財智慧 17:24 2022/05/03

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不少人認為祖先經濟優勢和劣勢會在幾代人後消失。因此出現了「富不過三代」的理論，然而近日有英國經濟學家通過研究 1170至2012 年英國教育狀況和姓氏後發現，一個家庭的社會地位可持續 8 個世紀，延續 28 代人甚至更長。

【職場技能】培養5個工作軟技能　讓員工添職場優勢【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

除了英國以外，世界各地也發現相當的趨勢，兩位義大利經濟學家找來佛倫羅斯 1427 年納稅人數據，並通過與 2011 年稅務紀錄數據比較後發現，納稅人收入最高的階層，其祖先在六世紀前已經處於社會經濟階梯頂端，收入和財富均高於中位數。而最貧窮的姓氏收入和財富多半低於中位數。而位於亞洲的日本也有同樣情況出現，研究指武士的後裔在武士時代結束 140 年後，直到今天仍然大多位於日本精英階層。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

研究也發現職業繼承現象在精英的階層很普遍，如現在從事律師、銀行家、醫生或藥劑師、金匠等職業的人，祖先也高機率從事相同職業，反映經濟階梯的頂端有社會經濟地位長期繼承的現象。

【有相睇】保養得宜可即住　慈愛苑兩房單位綠表價433萬沽　每呎8,557元重回3年前價位【下一頁

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記者：鄭日棱

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