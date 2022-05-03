  • 28°C
香港時間 : 2022505日 (四) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏大戰】俄軍偷走烏克蘭農用車　卻因遙距鎖定功能無法使用

科技 17:08 2022/05/03

分享：

分享：

俄軍日前在烏克蘭偷走價值近500萬美元（約3,923萬港元）的農用車John Deere，在拖到1,100公里以外的俄羅斯「車臣共和國（Chechnya）」後發現，農用車已被遙距鎖定，無法啟用。

俄羅斯自3月入侵烏克蘭以來，不但造成多人傷亡，近日CNN報道指出，俄軍更開始劫掠當地居民財物、機械設備甚至大型農業載具。該報道指俄軍日前在烏克蘭偷走價值近500萬美元（約3,923萬港元）的農用車John Deere，在拖到1,100公里以外的俄羅斯「車臣共和國（Chechnya）」後發現，農用車已被遙距鎖定，無法啟用。

【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客

【俄烏大戰】DJI拒絕捲入紛爭　宣布暫停俄羅斯及烏克蘭業務

CNN報道引述一名來自烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）商人指出，占領當地的俄軍從一個農用設備經銷商手中，偷走所有設備，並將設備運至車臣共和國。惟俄軍在拖著農用車經歷約1,126公里的旅程後發現，設備已被上鎖，無法使用。

據悉，俄軍偷走的農用車John Deere設有遠端資料管理功能，結合了內建GPS及物聯網技術，可用作遙距監控及鎖定。報道也提到，根據GPS資料顯示，這些機器的最後顯示地點是車臣共和國的扎汗雅特村（Zakhan Yurt）。

【俄烏戰爭】被指公開俄羅斯軍事設施　Google：俄烏戰爭前已有相關資訊

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
2022/04/14
【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
【俄烏戰爭】愛立信無限期暫停俄羅斯業務　當地員工將獲有薪假期
2022/04/11
【俄烏戰爭】愛立信無限期暫停俄羅斯業務　當地員工將獲有薪假期
【烏克蘭】戰爭消息受限？　Meta承認曾限制布查鎮殺戮相關主題標籤
2022/04/05
【烏克蘭】戰爭消息受限？　Meta承認曾限制布查鎮殺戮相關主題標籤
【俄烏戰爭】烏克蘭最大網絡供應商遭網絡攻擊　連線服務較戰前下降13%
2022/03/29
【俄烏戰爭】烏克蘭最大網絡供應商遭網絡攻擊　連線服務較戰前下降13%

你可能感興趣

【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
14:00 2022/04/14
【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
【俄烏戰爭】愛立信無限期暫停俄羅斯業務　當地員工將獲有薪假期
17:51 2022/04/11
【俄烏戰爭】愛立信無限期暫停俄羅斯業務　當地員工將獲有薪假期
【烏克蘭】戰爭消息受限？　Meta承認曾限制布查鎮殺戮相關主題標籤
19:02 2022/04/05
【烏克蘭】戰爭消息受限？　Meta承認曾限制布查鎮殺戮相關主題標籤
俄羅斯 科技產品 物聯網 烏克蘭 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款