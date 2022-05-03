【俄烏大戰】俄軍偷走烏克蘭農用車　卻因遙距鎖定功能無法使用

▲ 俄軍日前在烏克蘭偷走價值近500萬美元（約3,923萬港元）的農用車John Deere，在拖到1,100公里以外的俄羅斯「車臣共和國（Chechnya）」後發現，農用車已被遙距鎖定，無法啟用。

俄羅斯自3月入侵烏克蘭以來，不但造成多人傷亡，近日CNN報道指出，俄軍更開始劫掠當地居民財物、機械設備甚至大型農業載具。該報道指俄軍日前在烏克蘭偷走價值近500萬美元（約3,923萬港元）的農用車John Deere，在拖到1,100公里以外的俄羅斯「車臣共和國（Chechnya）」後發現，農用車已被遙距鎖定，無法啟用。

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CNN報道引述一名來自烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）商人指出，占領當地的俄軍從一個農用設備經銷商手中，偷走所有設備，並將設備運至車臣共和國。惟俄軍在拖著農用車經歷約1,126公里的旅程後發現，設備已被上鎖，無法使用。

據悉，俄軍偷走的農用車John Deere設有遠端資料管理功能，結合了內建GPS及物聯網技術，可用作遙距監控及鎖定。報道也提到，根據GPS資料顯示，這些機器的最後顯示地點是車臣共和國的扎汗雅特村（Zakhan Yurt）。

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責任編輯：曾曉汶

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